Для ликвидации тления на свалке в Екатеринбурге направлена дополнительная техника

ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 мая. / ТАСС /. Дополнительная техника направлена для проливки тлеющей свалки бытовых отходов в Екатеринбурге. Задымление сохраняется на площади 1 га, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Открытого горения на свалке не наблюдается. Администрацией Чкаловского района увеличено количество ассенизационных машин, которые используются для проливки. Всего в ликвидации очагов тления задействованы шесть ассенизационных машин, три бульдозера. Задымление сохраняется на площади 1 га, угрозы для населения нет", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на свалке составляла 5 тыс. квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать 13 мая. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Глубина тления составляет несколько метров.