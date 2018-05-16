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Для ликвидации тления на свалке в Екатеринбурге направлена дополнительная техника
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Для ликвидации тления на свалке в Екатеринбурге направлена дополнительная техника 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Дополнительная техника направлена для проливки тлеющей свалки бытовых отходов в Екатеринбурге. Задымление сохраняется на площади 1 га, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Открытого горения на свалке не наблюдается. Администрацией Чкаловского района увеличено количество ассенизационных машин, которые используются для проливки. Всего в ликвидации очагов тления задействованы шесть ассенизационных машин, три бульдозера. Задымление сохраняется на площади 1 га, угрозы для населения нет", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на свалке составляла 5 тыс. квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать 13 мая. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Глубина тления составляет несколько метров.
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