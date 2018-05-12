Спасатели вытащили из воды упавшую с Костомаровского моста москвичку

Дежурная смена ПСС «Крымский мост» получила информацию о женщине, которая, по словам очевидцев, прыгнула с моста в воду. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Москвы

Как рассказал источник, спасатели московской городской поисково-спасательной службы незамедлительно выехали на катере, вытащили девушку из воды, доставили на спасательную станцию и передали ее врачам скорой помощи. Пострадавшей всего 22 года.

Сведений о состоянии здоровья девушки пока не поступало. Сейчас она находится в больнице.