Спасатели вытащили из воды упавшую с Костомаровского моста москвичку 

Дежурная смена ПСС «Крымский мост» получила информацию о женщине, которая, по словам очевидцев, прыгнула с моста в воду. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Москвы.
Как рассказал источник, спасатели московской городской поисково-спасательной службы незамедлительно выехали на катере, вытащили девушку из воды, доставили на спасательную станцию и передали ее врачам скорой помощи. Пострадавшей всего 22 года.
Сведений о состоянии здоровья девушки пока не поступало. Сейчас она находится в больнице.
Пешеход, сорвавшийся с пешеходного моста на трассе «Дон» в Геленджике, все-таки умер. Это произошло 4 мая. Чудом оставшийся в живых после падения с моста мужчина умер в больнице от неизлечимого заболевания. Медики сообщили, что причина смерти пострадавшего никак не связана с его падением с высоты.