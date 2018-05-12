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Спасатели вытащили из воды упавшую с Костомаровского моста москвичку
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Спасатели вытащили из воды упавшую с Костомаровского моста москвичку 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дежурная смена ПСС «Крымский мост» получила информацию о женщине, которая, по словам очевидцев, прыгнула с моста в воду. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Москвы.
Как рассказал источник, спасатели московской городской поисково-спасательной службы незамедлительно выехали на катере, вытащили девушку из воды, доставили на спасательную станцию и передали ее врачам скорой помощи. Пострадавшей всего 22 года.
Сведений о состоянии здоровья девушки пока не поступало. Сейчас она находится в больнице.
Пешеход, сорвавшийся с пешеходного моста на трассе «Дон» в Геленджике, все-таки умер. Это произошло 4 мая. Чудом оставшийся в живых после падения с моста мужчина умер в больнице от неизлечимого заболевания. Медики сообщили, что причина смерти пострадавшего никак не связана с его падением с высоты.
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