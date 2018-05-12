Спасатели вытащили из воды тонувшую около Костомаровского моста женщину

Несчастный случай произошел вне зоны ответственности поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост».

Спасатели оказали помощь женщине, тонувшей в реке Яуза около Костомаровского моста в субботу, 12 мая.

— Несчастный случай произошел вне зоны ответственности поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост». Дежурная смена получила информацию о женщине, которая, по словам очевидцев, прыгнула с моста в воду. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) незамедлительно выехали на катере и подняли ее с поверхности воды, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

В ведомстве добавили, что женщина была доставлена на станцию, где ее передали врачам «скорой помощи». Уточняется, что пострадавшей 22 года.

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