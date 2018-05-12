Ещё
Спасатели вытащили из воды тонувшую около Костомаровского моста женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели вытащили из воды тонувшую около Костомаровского моста женщину 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Несчастный случай произошел вне зоны ответственности поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост».
Спасатели оказали помощь женщине, тонувшей в реке Яуза около Костомаровского моста в субботу, 12 мая.
— Несчастный случай произошел вне зоны ответственности поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост». Дежурная смена получила информацию о женщине, которая, по словам очевидцев, прыгнула с моста в воду. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) незамедлительно выехали на катере и подняли ее с поверхности воды, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
В ведомстве добавили, что женщина была доставлена на станцию, где ее передали врачам «скорой помощи». Уточняется, что пострадавшей 22 года.
МЕЖДУ ТЕМ  Спасатели оказали помощь тонувшей на Борисовских прудах женщине
Вечерняя Москва: последние новости
Работников шахты «Распадская» в Кемеровской области эвакуируют из-за пожара Торговый центр на северо-западе Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва Пожарные ищут очаг возгорания во дворце спорта имени Ивана Ярыгина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой661
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову330
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории104
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову117
Меркель намекнула на создание НАТО без США80
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение