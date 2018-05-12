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«Сходили на пикничок»: трава загорелась за окраиной Челябинска
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«Сходили на пикничок»: трава загорелась за окраиной Челябинска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники МЧС борются с огнем за северо‐западной окраиной Челябинска. По данным URA.ru, там загорелась трава.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что идет ликвидация пожара, подробности пока неизвестны. При этом, очевидцы происшествия делятся кадрами в социальных сетях. На видео видно, как над лесом поднимаются огромные клубы дыма.
Пользователи всемирной паутины высказывают разные предположения о возгорании. Одни пишут, что «не надо было бычки в окна бросать», другие считают, что кто-то «не очень сходил на пикничок».
В Башкирии ввели особый противопожарный режим. Такое решение было принято из-за частых возгораний на лесных территориях.
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