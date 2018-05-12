«Сходили на пикничок»: трава загорелась за окраиной Челябинска

Сотрудники МЧС борются с огнем за северо‐западной окраиной Челябинска . По данным URA.ru, там загорелась трава.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что идет ликвидация пожара, подробности пока неизвестны. При этом, очевидцы происшествия делятся кадрами в социальных сетях. На видео видно, как над лесом поднимаются огромные клубы дыма.

Пользователи всемирной паутины высказывают разные предположения о возгорании. Одни пишут, что «не надо было бычки в окна бросать», другие считают, что кто-то «не очень сходил на пикничок».