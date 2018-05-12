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Пожар вспыхнул на западе Москвы
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Пожар вспыхнул на западе Москвы 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Огонь вспыхнул на Саввинской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Пожарно-спасательное подразделение зафиксировало возгорание строительного мусора. Площадь пожара составила девять квадратных метров.
Огонь удалось ликвидировать. Экскаватор ковшом затушил огонь еще до того, как приехали подразделения. Обошлось без пострадавших.
Крупный пожар произошел на территории промышленного парка Одинцово‐1 в деревне Ликино. Сигнал о возгорании поступил дежурному в субботу, 12 мая, в 07:50. На место ЧП выехали бригады. Спустя 20 минут огонь локализовали. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. ГУ МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
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