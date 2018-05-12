Пожар вспыхнул на западе Москвы 

Пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу Саввинская наб, д.7 к.3., где произошло возгорание строительного мусора на площади 9 кв.м. Экскаватор ковшом ликвидировал возгорание мусора до прибытия подразделений. Пострадавших нет. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 мая 2018 г.