Столица глазами немецких летчиков — аэрофотосъемка Москвы военного времени

В американских архивах сохранились материалы немецкой разведки, включая аэрофотосъёмку Москвы 1941−1943 гг. Высокое качество фотографий позволяет детально рассмотреть город с высоты птичьего полета, сопоставить с сегодняшними спутниковыми снимками.

Фотосъемка 1943 года авиационного завода № 23 в Филях. Завод был в концессии у компании Юнкерс в 1923—1927 гг., поэтому расположение корпусов немцам было хорошо известно.

В октябре-ноябре 1941 г. завод был эвакуирован, а уже в декабре на территории эвакуированного завода № 22 в Москве образован авиационный завод № 23. В 1960 году предприятие было перепрофилировано на разработку ракетно-космической техники. Сейчас оно называется ГКНПЦ имени М. В. Хруничева

На фото хорошо виден аэродром завода — светлая широкая полоса, а севернее — поле, теперь там Филевский бульвар и жилой район.

Слева — Карамышевское спрямление. Канал, шлюз, ГЭС и мост были построены в 1937 году. До сих пор с юга от канала используется старая дорога, с изгибом. Новая, как часть Северо-Западной Хорды, пока строится. В левом верхнем углу — деревня Хорошево, широкой дороги и домиков вдоль нее теперь нет, а Проспект Маршала Жукова проходит немного севернее.

Во время первого авианалёта на Москву 22 июля 1941 года на территорию завода попало около сорока фугасных и более четырёхсот зажигательных бомб, пострадало несколько корпусов, погибли 92 рабочих.

На фото выделены стратегические объекты — в центре слева с номером 40817 — Киевский вокзал и ж/д пути, справа от вокзала через реку — Военная академия имени М. В. Фрунзе , южнее, в треугольнике Сквера Девичьего поля — две белые точки — вероятно зенитные батареи.

Дорога посередине карты, проходящая с востока на запад — Арбат, Б. Дорогомиловская и Можайское шоссе — теперь Кутузовский проспект. Хорошо видно, что часть фасадных сталинских домов уже построена. Нет еще гостиницы Украины и части Кутузовского от Б. Дорогомиловском до Новоарбатского (Калинского) моста — все это будет построено после войны.

Остальные мосты на месте — они выделены белым, как цели ударов. Полукруглая широкая улица в правой части — Садовое кольцо. Внутри его планировка улиц практически не изменилась, только в 60-е годы был проложен Новый Арбат (проспект Калинина).

В середине слева можно увидеть два водоема. Это затопленные бывшие карьеры-каменоломни. Отсюда и пошло название района — «Камушки». Сейчас там Москва-Сити.

В верхней части фото — район Пресня. Виден парк Красная Пресня, а севернее выделяются жилые дома на Шмитовском проезде.

Во время нанесения авиаударов и после производилась повторная съемка для определения результатов. На фото хорошо видно, где и что горит. Черный дым в левом нижнем углу — пожар на заводе «Москвотоль», сейчас — «Филикровля».

В середине верней части несколько очагов пожаров. Много небольших строений с подходящими к ним железнодорожными путями — овощехранилище. Сейчас на этом месте Краснопресненская плодоовощная база. Дым в правой части — район станции Москва-Товарная-Смоленская.

Для сравнения, ниже фото этого же района, сделанное в 1942 году.

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