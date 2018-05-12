В Зауралье эвакуации учат с дошкольного возраста

Огнебоцы Кетовского района провели учебно-тренировочное занятие в Лесниковском детском саду по отработке действий педагогического и технического персонала в случае возникновения пожара и ЧС.

Сигнал пожарной тревоги прозвучал в вечернее время, поэтому мамам тоже пришлось принять участие в этом мероприятии. Без паники и лишней суеты родители следовали указаниям педагогов, они одевали детей. Так как условное возгорание было отмечено по коридору первого этажа, то все находящиеся в здании пользовались эвакуационными выходами второго и первого этажа. Выходя из групп вниз по лестнице, ребята аккуратно спускались и строились парами, затем взрослые увели детский коллектив в безопасное место.

Как только находящиеся в дошкольном учреждении покинули здание детского сада, педагоги, пересчитав, своих подопечных поспешили к заведующей учреждения Марине Рявкиной с докладом о полной эвакуации детей.

— «Меня сигнал пожарной тревоги застал на лестничной площадке, когда я поднималась за дочкой в группу, сначала я немного испугалась, но вспомнив об „Инструкции для родителей“, где четко прописаны действия в случае пожара в образовательном учреждении, я быстро вбежала в детскую раздевалку, где уже начинали одевать наших малышей, и сообщила воспитателю Ирине Геннадьевне, что я здесь и стала следовать ее указаниям» — поделилась одна из родительниц.