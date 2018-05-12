Ещё
В Зауралье эвакуации учат с дошкольного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зауралье эвакуации учат с дошкольного возраста 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Огнебоцы Кетовского района провели учебно-тренировочное занятие в Лесниковском детском саду по отработке действий педагогического и технического персонала в случае возникновения пожара и ЧС.
Сигнал пожарной тревоги прозвучал в вечернее время, поэтому мамам тоже пришлось принять участие в этом мероприятии. Без паники и лишней суеты родители следовали указаниям педагогов, они одевали детей. Так как условное возгорание было отмечено по коридору первого этажа, то все находящиеся в здании пользовались эвакуационными выходами второго и первого этажа. Выходя из групп вниз по лестнице, ребята аккуратно спускались и строились парами, затем взрослые увели детский коллектив в безопасное место.
Как только находящиеся в дошкольном учреждении покинули здание детского сада, педагоги, пересчитав, своих подопечных поспешили к заведующей учреждения Марине Рявкиной с докладом о полной эвакуации детей.
— «Меня сигнал пожарной тревоги застал на лестничной площадке, когда я поднималась за дочкой в группу, сначала я немного испугалась, но вспомнив об „Инструкции для родителей“, где четко прописаны действия в случае пожара в образовательном учреждении, я быстро вбежала в детскую раздевалку, где уже начинали одевать наших малышей, и сообщила воспитателю Ирине Геннадьевне, что я здесь и стала следовать ее указаниям» — поделилась одна из родительниц.
Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области
Уральский меридиан: последние новости
Одиннадцать курганских многодетных семей на особом контроле пожарных В Тюмени более 1500 человек эвакуировали из торгового центра «Колумб» Курганцам запретили гулять по лесу. Прогулки караются штрафами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову299
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории84
США захотели выйти из еще одного соглашения567
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»93
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой103
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Украина
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение