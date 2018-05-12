Строители самостоятельно ликвидировали возгорание мусора на набережной в Москве

Строительный мусор загорелся на Саввинской набережной в Москве , пожар оперативно ликвидировали рабочие с помощью экскаватора, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ЦУКС МЧС РФ по столице.

«По адресу: Саввинская набережная, дом №7, произошло возгорание мусора на площади 7 квадратных метров. Строители самостоятельно ликвидировали огонь с помощью экскаватора. Спасатели не работали», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что о причинах возникновения возгорания и пострадавших информации не поступало.