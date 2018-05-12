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Строители самостоятельно ликвидировали возгорание мусора на набережной в Москве
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Строители самостоятельно ликвидировали возгорание мусора на набережной в Москве 

РИАМО 1 час назад
Строительный мусор загорелся на Саввинской набережной в Москве, пожар оперативно ликвидировали рабочие с помощью экскаватора, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ЦУКС МЧС РФ по столице.
«По адресу: Саввинская набережная, дом №7, произошло возгорание мусора на площади 7 квадратных метров. Строители самостоятельно ликвидировали огонь с помощью экскаватора. Спасатели не работали», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что о причинах возникновения возгорания и пострадавших информации не поступало.
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