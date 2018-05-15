Движение на дорогах Челябинской области восстановлено, но леса еще горят 

МЧС снимает ограничение на движение в Троицком, Пластовском и Чебаркульском районах. Несмотря на высокую задымленность, ветер и сухую погоду, пожары, разгоревшиеся вдоль важных трасс Челябинской области, удалось потушить раньше предполагаемого срока. Уже к 23.00 часам 14 мая движение на участках автодорог Южноуральск-Магнитогорск, Бишкиль-Варламово, Троицк-Степное было полностью восстановлено, сообщает пресс-служба областного МЧС. В тушении природных пожаров приняло участие 300 спасателей. На помощь им из Екатеринбурга прибыл вертолет Ми-8. Но несмотря на стабилизацию обстановки вдоль трасс, в области сохраняется режим опасности. На 06.00 сегодняшнего дня МЧС сообщает о 8 действующих природных пожарах на территории региона. МЧС напоминает: телефон службы спасения — 101. Если вы оказались в затруднительном положении на трассе, звоните, вам будет оказана помощь. О новых возгораниях необходимо информировать также диспетчеров упрдора «Южный Урал» — телефон +7 (351) 266-65-63. Фото: 1tulatv.ru Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Twitter
Это неполный текст новости