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Противопожарный режим ввели в Башкирии
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Противопожарный режим ввели в Башкирии 

360tv.ru 1 час назад
Исполняющий обязанности премьер‐министра республики Башкортостан Евгений Гурьев подписал распоряжение, согласно которому в республике введен особый противопожарный режим. Это решение продиктовано распространением пожаров на лесных территориях, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Республиканским муниципальным органам и Министерству лесного хозяйства республики поручено увеличить число патрулей в зонах возгорания.
Запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Усилен контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.
10 мая власти Хакасии ввели усиленный противопожарный режим в регионе до конца месяца из‐за прогнозируемого роста числа бытовых пожаров.
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