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В Верхней Пышме из горящей многоэтажки эвакуировали 29 человек
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В Верхней Пышме из горящей многоэтажки эвакуировали 29 человек 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 12 мая, в Верхней Пышме горел многоэтажный жилой дом.
Корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в 16-этажном доме на улице Орджоникидзе в квартире на 14 этаже загорелось домашнее имущество хозяев.
По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы из дома эвакуировали 29 человек, в их числе 4 детей.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило в 12:30. На место происшествия выехали 3 единицы спецтехники и 10 человек личного состава. К 12:48 огонь был ликвидирован, а уже в 14:30 пожарные полностью завершили работу на месте происшествия.
Никто из людей не пострадал. Причины пожара выясняются.
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