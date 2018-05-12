В Верхней Пышме из горящей многоэтажки эвакуировали 29 человек

Сегодня, 12 мая, в Верхней Пышме горел многоэтажный жилой дом.

По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы из дома эвакуировали 29 человек, в их числе 4 детей.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило в 12:30. На место происшествия выехали 3 единицы спецтехники и 10 человек личного состава. К 12:48 огонь был ликвидирован, а уже в 14:30 пожарные полностью завершили работу на месте происшествия.

Никто из людей не пострадал. Причины пожара выясняются.