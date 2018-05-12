В лесу у микрорайона Светлый сразу в нескольких местах горит сухая трава

В лесу у микрорайона Светлый загорелась сухая трава. О пожаре в редакцию Е1.RU сообщила читательница Алина. Дым со стороны леса она увидела из окна своей квартиры.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области факт пожара подтвердили. Оказалось, что трава говорит сразу в нескольких участках леса.

— Горит сухая трава. Несколько очагов на общей площади около одного гектара. Сообщение поступило в 14:45, — сообщили в МЧС.

На тушение пожара отправили две машины. Сообщается, что никакой угрозы горящая трава не представляет. Однако в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте» жители активно обсуждают пожар, а некоторые даже ушли помогать бороться с огнём.

— Муж в лес пошел помогать. Говорит, помощь не помешала бы, — написала местная жительница Эльвира.

По данным МЧС, с начала пожароопасного периода в регионе горели более 70 гектаров леса. Буквально вчера трава горела в лесу на ЖБИ.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и сняли его на видео, то присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.