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В лесу у микрорайона Светлый сразу в нескольких местах горит сухая трава
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В лесу у микрорайона Светлый сразу в нескольких местах горит сухая трава 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
В лесу у микрорайона Светлый загорелась сухая трава. О пожаре в редакцию Е1.RU сообщила читательница Алина. Дым со стороны леса она увидела из окна своей квартиры.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области факт пожара подтвердили. Оказалось, что трава говорит сразу в нескольких участках леса.
— Горит сухая трава. Несколько очагов на общей площади около одного гектара. Сообщение поступило в 14:45, — сообщили в МЧС.
На тушение пожара отправили две машины. Сообщается, что никакой угрозы горящая трава не представляет. Однако в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте» жители активно обсуждают пожар, а некоторые даже ушли помогать бороться с огнём.
— Муж в лес пошел помогать. Говорит, помощь не помешала бы, — написала местная жительница Эльвира.
По данным МЧС, с начала пожароопасного периода в регионе горели более 70 гектаров леса. Буквально вчера трава горела в лесу на ЖБИ.
Если вы стали свидетелем этого происшествия и сняли его на видео, то присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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