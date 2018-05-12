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На Ленинском проспекте горят балконы жилого дома
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На Ленинском проспекте горят балконы жилого дома 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В пятиэтажном доме на Ленинском проспекте Калининграда произошёл пожар. Видео опубликовано в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте» в субботу, 12 мая.
Как сообщают очевидцы, загорелся балкон прямо над отделением Сбербанка, после пламя охватило и балкон этажом выше. На месте работают сотрудники МЧС.
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