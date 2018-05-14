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В Курской области огонь от костра перекинулся на сарай и жилой дом
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В Курской области огонь от костра перекинулся на сарай и жилой дом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 13 мая, в деревне Волжанец сгорел сарай и частично прогорел жилой дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.
Предположительной причиной инцидента стало нарушение пожарной безопасности. Неизвестный сжигал мусор, и огонь от костра порывом ветра перекинулся на хозяйственную постройку и жилой дом. В деревянном доме обрушилась крыша, закоптились стены.
Аналогичный инцидент произошел в тот же день в Щигровском районе. Огонь уничтожил сарай. На хозяина дома, по чьей халатности случился пожар, составили административный протокол.
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