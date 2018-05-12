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«Понеслась по полю жатва»: над северо-западом Челябинска поднялся густой дым
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«Понеслась по полю жатва»: над северо-западом Челябинска поднялся густой дым 

74.ru 39 минут назад
Фото: 74.ru
Над Челябинском со стороны северо-запада поднялся густой дым. Очевидцы сообщают, что в районе посёлков Полетаево-2 и Новый Кременкуль вспыхнула трава. Ещё один серьёзный природный пожар — в садах посёлка Вахрушево. Очевидцы сообщают, что из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. На месте работают сотрудники МЧС.
— Что-то очень неслабо горит на западе Челябинска, за городом, в сторону Большого Кременкуля. Возможно, лес, — рассказал 74.ru Тимофей Тимофеев. — Кто-нибудь бросил из машины бычок — и понеслась по полю жатва. С сегодняшним ветром и сухой травой гореть будет очень быстро и очень ярко.
Сильный пожар в Сосновском районе, около посёлка Новый Кременкуль
В Сосновском районе из-за дыма неба не видно
В МЧС сообщили, что дым над северо-западом города поднялся из-за возгорания в деревне Полетаево-2.
— В настоящий момент сотрудники МЧС тушат пожар со стороны деревни Полетаево-2, — сообщил 74.ru сотрудник ГУ МЧС Челябинской области Михаил Юрин. — Там активно горит трава. Площадь уточнятся. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. На месте работают пять единиц техники и 15 человек личного состава. Угрозы людям и строениям нет.
Ещё одно возгорание ликвидируют в СНТ «Вахрушево» вдоль Курганского шоссе. Очевидцы сообщают, что и там пламя очень быстро захватывает всё новые участки сухой травы. Велика вероятность, что огонь перебросится на садовые домики.
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