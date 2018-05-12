«Понеслась по полю жатва»: над северо-западом Челябинска поднялся густой дым

Над Челябинском со стороны северо-запада поднялся густой дым. Очевидцы сообщают, что в районе посёлков Полетаево-2 и Новый Кременкуль вспыхнула трава. Ещё один серьёзный природный пожар — в садах посёлка Вахрушево . Очевидцы сообщают, что из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. На месте работают сотрудники МЧС

— Что-то очень неслабо горит на западе Челябинска, за городом, в сторону Большого Кременкуля. Возможно, лес, — рассказал 74.ru Тимофей Тимофеев . — Кто-нибудь бросил из машины бычок — и понеслась по полю жатва. С сегодняшним ветром и сухой травой гореть будет очень быстро и очень ярко.

Сильный пожар в Сосновском районе, около посёлка Новый Кременкуль

В Сосновском районе из-за дыма неба не видно

В МЧС сообщили, что дым над северо-западом города поднялся из-за возгорания в деревне Полетаево-2.

— В настоящий момент сотрудники МЧС тушат пожар со стороны деревни Полетаево-2, — сообщил 74.ru сотрудник ГУ МЧС Челябинской области Михаил Юрин. — Там активно горит трава. Площадь уточнятся. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. На месте работают пять единиц техники и 15 человек личного состава. Угрозы людям и строениям нет.

Ещё одно возгорание ликвидируют в СНТ «Вахрушево» вдоль Курганского шоссе. Очевидцы сообщают, что и там пламя очень быстро захватывает всё новые участки сухой травы. Велика вероятность, что огонь перебросится на садовые домики.