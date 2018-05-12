Губернатор пролетела над областью

Светлана Орлова на вертолете совершила облет по территории области, чтобы убедиться как обстоят дела с лесными пожарами на вверенной ей территории.

Напомню, что постановлением администрации Владимирской области с 16 апреля по 14 октября введен пожароопасный период. По информации регионального Главного управления МЧС России, с начала 2018 года зарегистрирован 1 лесной пожар, 122 случая выжигания сухой травы. Площадь этих возгораний превысила 550 тысяч квадратных метров.

В ходе облёта его участники совершили две посадки — близ поселка Мезиновский Гусь-Хрустального района и у деревни Каменки Меленковского района.

Глава региона активно общалась с населением в точках посадок вертолета. Орлова интересовалась развитием инфраструктуры: детских садов, школ, ФАПов, поликлиник, больниц, учреждений культуры, состоянием дорог.