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Губернатор пролетела над областью
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Губернатор пролетела над областью 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Светлана Орлова на вертолете совершила облет по территории области, чтобы убедиться как обстоят дела с лесными пожарами на вверенной ей территории.
Напомню, что постановлением администрации Владимирской области с 16 апреля по 14 октября введен пожароопасный период. По информации регионального Главного управления МЧС России, с начала 2018 года зарегистрирован 1 лесной пожар, 122 случая выжигания сухой травы. Площадь этих возгораний превысила 550 тысяч квадратных метров.
В ходе облёта его участники совершили две посадки — близ поселка Мезиновский Гусь-Хрустального района и у деревни Каменки Меленковского района.
Глава региона активно общалась с населением в точках посадок вертолета. Орлова интересовалась развитием инфраструктуры: детских садов, школ, ФАПов, поликлиник, больниц, учреждений культуры, состоянием дорог.
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