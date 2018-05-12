Мину времен ВОВ нашли в Рузском городском округе

поселке Тучково Рузского городского округа Подмосковья обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Боеприпас нашли по адресу: Рузский городской округ, поселок Тучково, улица Даниловка, участок 25.

«В 16:40 11 мая поступило сообщение об обнаружении минометной мины (120 миллиметров) времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 200 метров», — говорится в сообщении.

Выставлена охрана силами ОМВД поселка Тучково. Уничтожение боеприпаса силами ПСО-22 запланировано на 14 мая.