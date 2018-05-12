Мину времен ВОВ нашли в Рузском городском округе 

В поселке Тучково Рузского городского округа Подмосковья обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Боеприпас нашли по адресу: Рузский городской округ, поселок Тучково, улица Даниловка, участок 25.
«В 16:40 11 мая поступило сообщение об обнаружении минометной мины (120 миллиметров) времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 200 метров», — говорится в сообщении.
Выставлена охрана силами ОМВД поселка Тучково. Уничтожение боеприпаса силами ПСО-22 запланировано на 14 мая.