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Мину времен ВОВ нашли в Рузском городском округе
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Мину времен ВОВ нашли в Рузском городском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В поселке Тучково Рузского городского округа Подмосковья обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Боеприпас нашли по адресу: Рузский городской округ, поселок Тучково, улица Даниловка, участок 25.
«В 16:40 11 мая поступило сообщение об обнаружении минометной мины (120 миллиметров) времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 200 метров», — говорится в сообщении.
Выставлена охрана силами ОМВД поселка Тучково. Уничтожение боеприпаса силами ПСО-22 запланировано на 14 мая.
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