Целый парад машин МЧС выстроился около ТЦ «Этажи»

В управлении МЧС корреспонденту NN.ru пояснили, что проходят плановые учения. Они начались в 8.35 и, скорее всего к открытию, закончатся.

То же самое сейчас происходит в торговом центре «Красные зори».

Вчера по учебной тревоге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мега» в Федякове Кстовского района.

Эвакуации и проверки торговых центров в Нижегородской области стали обыденными явлениями. В Нижнем Новгороде и других крупных городах региона были закрыты 16 торговых центрв из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Однако торговый центр «Рио», закрытый в конце апреля, сумел исправиться и открыл двери уже через неделю.

А вот торговый центр «Звезда» на проспекте Молодежном не устранил полностью всех нарушений пожарной безопасности, которые стали причиной его закрытия. Поэтому суд принял решение сохранить ограничительные меры.