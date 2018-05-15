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Целый парад машин МЧС выстроился около ТЦ «Этажи»
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Целый парад машин МЧС выстроился около ТЦ «Этажи» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В управлении МЧС корреспонденту NN.ru пояснили, что проходят плановые учения. Они начались в 8.35 и, скорее всего к открытию, закончатся.
То же самое сейчас происходит в торговом центре «Красные зори».
Вчера по учебной тревоге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мега» в Федякове Кстовского района.
Эвакуации и проверки торговых центров в Нижегородской области стали обыденными явлениями. В Нижнем Новгороде и других крупных городах региона были закрыты 16 торговых центрв из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Однако торговый центр «Рио», закрытый в конце апреля, сумел исправиться и открыл двери уже через неделю.
А вот торговый центр «Звезда» на проспекте Молодежном не устранил полностью всех нарушений пожарной безопасности, которые стали причиной его закрытия. Поэтому суд принял решение сохранить ограничительные меры.
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