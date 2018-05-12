Ещё
Житель Бабушкинского района погиб в огне минувшей ночью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Бабушкинского района погиб в огне минувшей ночью 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Трагедия произошла 12 мая в деревне Заборье. 50-летний мужчина не смог выбраться из горевшего деревянного дома.
Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 00.15. Через 10 минут огнеборцы уже были на месте. Деревянный рубленый дом с пристроенным хоздвором к этому времени горел открытым пламенем. Локализовать огонь удалось через полчаса. Еще через 30 минут пламя потушили полностью. Выгорела внутренняя отделка и кровля. При осмотре места происшествии и разборе завалов обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1967 года рождения.
Причина возгорания и ущерб устанавливается. Сейчас на месте работает пожарный дознаватель.
Всего за прошедшие сутки в области произошло 4 пожара. В Вологде спасателям дважды пришлось выезжать по вызову. В первом случае в подъезде многоэтажного дома горела детская коляска. В совхозе «Пригородный» сгорел дачный дом. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Еще один пожар произошел в Сямже. Там горела деревянная баня. Огонь уничтожил крышу здания и повредил стоящий рядом гараж.
Вологда.рф: последние новости
Житель Харовского района погиб в огне минувшей ночью Погрузочная машина загорелась в цеху металлургического предприятия в Череповце Деревообрабатывающий цех горел в Верховажском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову120
В Минобороны отреагировали на сближение самолётов РФ и США64
Украина обманула ООН409
Россия подсчитала затраты на Самойлову552
Порошенко в Германии накормили хвостом67
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:19
«Евровидение» должно умереть»
Шоу-бизнес Европа
00:36
Держи удар: драка двух сурков в Китае попала на видео
Общество
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
03:55
Медведев попадет под контроль Кудрина
Статьи Политика
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение