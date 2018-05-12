Житель Бабушкинского района погиб в огне минувшей ночью

Трагедия произошла 12 мая в деревне Заборье. 50-летний мужчина не смог выбраться из горевшего деревянного дома.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 00.15. Через 10 минут огнеборцы уже были на месте. Деревянный рубленый дом с пристроенным хоздвором к этому времени горел открытым пламенем. Локализовать огонь удалось через полчаса. Еще через 30 минут пламя потушили полностью. Выгорела внутренняя отделка и кровля. При осмотре места происшествии и разборе завалов обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1967 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливается. Сейчас на месте работает пожарный дознаватель.

Всего за прошедшие сутки в области произошло 4 пожара. В Вологде спасателям дважды пришлось выезжать по вызову. В первом случае в подъезде многоэтажного дома горела детская коляска. В совхозе «Пригородный» сгорел дачный дом. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Еще один пожар произошел в Сямже. Там горела деревянная баня. Огонь уничтожил крышу здания и повредил стоящий рядом гараж.