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В Красноярске на Малиновского сгорели старые казармы
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В Красноярске на Малиновского сгорели старые казармы 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске ночью на Малиновского подожгли старые казармы, к такому выводу пришли очевидцы случившегося.
Фото и видео пожара было опубликовано в группе «ЧП Красноярск». По словам очевидцев, ночью неизвестные подожгли казарму на территории бывшей воинской части в «Зеленой роще». Огонь полностью уничтожил кровлю. В итоге здание осталось без крыши.
В комментариях к публикации люди пишут, что таким способом подрядчики освобождают место под строительство новых жилых комплексов или развлекательных центров. «У нас примета такая: пожар в старых зданиях — к новым ТЦ», — написал красноярец Денис.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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