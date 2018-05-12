В Красноярске на Малиновского сгорели старые казармы

Красноярске ночью на Малиновского подожгли старые казармы, к такому выводу пришли очевидцы случившегося.

Фото и видео пожара было опубликовано в группе «ЧП Красноярск». По словам очевидцев, ночью неизвестные подожгли казарму на территории бывшей воинской части в «Зеленой роще». Огонь полностью уничтожил кровлю. В итоге здание осталось без крыши.

В комментариях к публикации люди пишут, что таким способом подрядчики освобождают место под строительство новых жилых комплексов или развлекательных центров. «У нас примета такая: пожар в старых зданиях — к новым ТЦ», — написал красноярец Денис.