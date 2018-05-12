Ревизоры вышли штрафовать волгоградцев, распаливших костры в лесах

Волгоградские спасатели и экологи нагрянут с проверками в леса и дачные массивы. Любителям пикников, которые жгут костры против всяких правил, обещают солидные штрафы.

— В Волгоградской области действует особый противопожарный режим, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — К тому же по региону гуляет сильный ветер, который в считаные мгновения разгоняет огонь. Ревизоры проверят, чтобы волгоградцы не палили костры и не поджигали сухую траву.

Отдыхающим, которые решат разжечь огонь, грозят штрафы в размере 4 тысяч рублей. Должностные лица заплатят 30 тысяч рублей, а юридические — 400 тысяч рублей.

С 28 апреля жителям Волгоградской области из-за пожароопасной ситуации запретили появляться в лесах. Тех, кто хочет отдохнуть от шумной городской жизни, зовут в семь природных парков региона.