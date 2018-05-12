2000 нарушений, 200 административных дел: итоги проверки торговых центров Тюменской области

Тюменской области прошли совместные проверки прокуратуры МЧС объектов, где массово собираются люди. Специалисты обошли 701 объект, в том числе 22 торгово-развлекательных и 150 торговых центров. Внеплановые проверки тюменских торговых центров начались 28 марта после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.

— Не обошлось в проверках и без наказаний нерадивых руководителей, в отношении них возбуждено более 200 административных дел, что позволило в период проверок устранить более 2000 нарушений требований пожарной безопасности, обслужить и привести в исправное состояние более 700 систем противопожарной защиты, открыть более 2000 эвакуационных выходов из зданий, а также разместить более 8000 знаков пожарной безопасности, — рассказали в региональном МЧС.