2000 нарушений, 200 административных дел: итоги проверки торговых центров Тюменской области 

В Тюменской области прошли совместные проверки прокуратуры и МЧС объектов, где массово собираются люди. Специалисты обошли 701 объект, в том числе 22 торгово-развлекательных и 150 торговых центров. Внеплановые проверки тюменских торговых центров начались 28 марта после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.
— Не обошлось в проверках и без наказаний нерадивых руководителей, в отношении них возбуждено более 200 административных дел, что позволило в период проверок устранить более 2000 нарушений требований пожарной безопасности, обслужить и привести в исправное состояние более 700 систем противопожарной защиты, открыть более 2000 эвакуационных выходов из зданий, а также разместить более 8000 знаков пожарной безопасности, — рассказали в региональном МЧС.
Только в Тюмени проверяющие нашли нарушения практически в каждом из торговых центров, а один из них — ТД «Центральный» и вовсе закрыли. Сейчас специалисты ждут суда о закрытии другого торгового объекта — самостроя ТД «Корона» (улица Чаплина, 43). Претензии были к ТРЦ «Гудвин», ЦУМу, ТРЦ «Колумб», ТЦ «Дарина», магазину «Половик» к детскому центру ТЦ «Для вас». За нарушения собственников и компании, управляющие зданиями, штрафовали на несколько десятков тысяч рублей. За устранением нарушений следили прокуроры.