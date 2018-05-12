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В Агрызе нашли тело пропавшего рыбака
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В Агрызе нашли тело пропавшего рыбака 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
11 мая в Агрызе на реке Иж нашли тело пропавшего рыбака. 55-летний мужчина ушёл из дома ещё 2 мая.
«По прибытию на берег спасатели из Набережных Челнов спустили на воду лодку с мотором для прохождения до места происшествия», — рассказали в ГУ МЧС России по республике Татарстан.
На месте спасатели осмотрели место и обследовали дно багром и четырёхметровым щупом. В полдень они решили разобрать коряжник в месте предполагаемого несчастного случая. В итоге спасатели нашли тело пропавшего рыбака в 10 метрах от его лодки и в трёх метрах от левого берега. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции.
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