В Агрызе нашли тело пропавшего рыбака

11 мая в Агрызе на реке Иж нашли тело пропавшего рыбака. 55-летний мужчина ушёл из дома ещё 2 мая.

«По прибытию на берег спасатели из Набережных Челнов спустили на воду лодку с мотором для прохождения до места происшествия», — рассказали в ГУ МЧС России по республике Татарстан

На месте спасатели осмотрели место и обследовали дно багром и четырёхметровым щупом. В полдень они решили разобрать коряжник в месте предполагаемого несчастного случая. В итоге спасатели нашли тело пропавшего рыбака в 10 метрах от его лодки и в трёх метрах от левого берега. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции.