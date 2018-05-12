Промышленный парк загорелся в Подмосковье

Крупный пожар произошел на территории промышленного парка Одинцово‐1 в деревне Ликино. На данный момент огонь в строении удалось локализовать. Пожарные продолжают борьбу с огнем, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в субботу, 12 мая, в 07:50. На место ЧП выехали бригады. Спустя 20 минут огонь локализовали. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

В работах участвуют четыре единицы техники и 12 человек. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее склад с матрасами загорелся на улице Промышленной в Одинцове. Огонь охватил 80 квадратов. Обошлось без пострадавших.