В Уфе со здания многоэтажки обвалилась облицовка

Днем 12 мая в Черниковке случилось ЧП. С дома по улице Черниковская, 51 обвалилась облицовка. Кирпичи с грохотом рухнули на тротуар. К счастью рядом с домом никого не было, и пешеходы чудом не пострадали.

— Дом большой, примерно в районе шестого подъезда и упала облицовка фасада. Все очень испугались, к зданию теперь подходить страшно, — рассказали очевидцы происшествия.

Жильцы дома начали звонить в спецслужбы и управляющую компанию, которая обслуживает многоэтажку. Коммунальщики прибыли на место происшествия и оградили опасные участки.

— К счастью, никто не пострадал. Мы взяли ситуацию под контроль, просим владельцев машин отогнать автомобили от дома, — рассказали в управляющей компании. — Глава города в курсе, его оповестили. Сейчас созывается комиссия, которая определит, что стало причиной обрушения и есть ли еще опасные участки. Также на место прибудут представители Регионального оператора, который, возможно, сможет выделить деньги на ремонт фасада.