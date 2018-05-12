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В Уфе со здания многоэтажки обвалилась облицовка
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В Уфе со здания многоэтажки обвалилась облицовка 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Днем 12 мая в Черниковке случилось ЧП. С дома по улице Черниковская, 51 обвалилась облицовка. Кирпичи с грохотом рухнули на тротуар. К счастью рядом с домом никого не было, и пешеходы чудом не пострадали.
— Дом большой, примерно в районе шестого подъезда и упала облицовка фасада. Все очень испугались, к зданию теперь подходить страшно, — рассказали очевидцы происшествия.
Жильцы дома начали звонить в спецслужбы и управляющую компанию, которая обслуживает многоэтажку. Коммунальщики прибыли на место происшествия и оградили опасные участки.
— К счастью, никто не пострадал. Мы взяли ситуацию под контроль, просим владельцев машин отогнать автомобили от дома, — рассказали в управляющей компании. — Глава города в курсе, его оповестили. Сейчас созывается комиссия, которая определит, что стало причиной обрушения и есть ли еще опасные участки. Также на место прибудут представители Регионального оператора, который, возможно, сможет выделить деньги на ремонт фасада.
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