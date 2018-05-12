Склад с матрасами загорелся в Одинцове

Складское помещение загорелось в Одинцове. Экстренные службы ликвидируют огонь на улице Промышленной, дом 1. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе МЧС по Московской области

«Возгорание на складе с матрасами. Сил и средств достаточно. Работают на месте. Площадь уточняется», — рассказали в ведомстве. СМИ сообщили, что площадь помещения составляет 200 квадратных метров. Огонь охватил уже 80 квадратов. Пожар начался в 07:25.

В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности.

Ранее крупный пожар произошел на заводе под Воронежем. ЧП зафиксировали в Коминтерновском районе. Причина возникновения огня устанавливается.