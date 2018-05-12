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Склад с матрасами загорелся в Одинцове
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Склад с матрасами загорелся в Одинцове 

360tv.ru 2 часа назад
Складское помещение загорелось в Одинцове. Экстренные службы ликвидируют огонь на улице Промышленной, дом 1. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе МЧС по Московской области.
«Возгорание на складе с матрасами. Сил и средств достаточно. Работают на месте. Площадь уточняется», — рассказали в ведомстве. СМИ сообщили, что площадь помещения составляет 200 квадратных метров. Огонь охватил уже 80 квадратов. Пожар начался в 07:25.
В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности.
Ранее крупный пожар произошел на заводе под Воронежем. ЧП зафиксировали в Коминтерновском районе. Причина возникновения огня устанавливается.
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