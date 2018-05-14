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Погорельцы с микрорайона Три сосны просят тюменцев о помощи
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Погорельцы с микрорайона Три сосны просят тюменцев о помощи 

72.ru 48 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени, 12 мая, в микрорайоне Три сосны сгорел частный дом, в котором жили пенсионеры. Теперь тюменцем требуется помочь в разборе завалов и уходе за домашними животными. Огонь повредил не только жилой дом, но и придомовые постройки. Для тушения возгорания было задействовано 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара без крыши над головой остались 67-летний Андрей Тарков и его супруга 54-летняя Марина Рюпина. Сейчас тюменцам, оказавшимся в трудной ситуации, требуется помощь. — Нужны люди с инструментами и руками, добровольно и безвозмездно желающие помочь в устранении последствий пожара. Важна любая помощь. Также требуется уход за домашними животными — козами. Нужен тот, кто сможет помочь в вывозе металлолома, — рассказывает дочь Марины Рюпиной Анастасия.
Так выглядел дом 12 мая, когда пламя охватило егоСейчас у Андрея Кондратьевича и Марины Геннадьевны ничего не осталось. Всё погубило пламя. Тюменцам помогает их дочь, но своими силами они справиться не могут. Если у вас есть возможность помочь погорельцам, то можете связаться с Андреем Тарковым по телефону 8 922 044 7807.
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