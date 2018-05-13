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Здание фирмы техобслуживания автомобилей горело на улице Деева в Ульяновске
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Здание фирмы техобслуживания автомобилей горело на улице Деева в Ульяновске
АиФ — Ульяновск
57 минут назад
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Фото:
АиФ – Ульяновск
Вечером 12 мая на улице Деева в Заволжском районе
Ульяновска
загорелось здание станции технического обслуживания автомобилей, сообщили пользователи соцсетей.
На месте работали пожарные. Обстоятельства устанавливаются.
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