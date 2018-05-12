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На Инзенской улице в Ульяновске горели частные жилые дома
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На Инзенской улице в Ульяновске горели частные жилые дома
АиФ — Ульяновск
1 час назад
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Жилой дом загорелся на улице Инзенской в Железнодорожном районе
Ульяновска
11 мая около 21.00. Затем, как сообщили очевидцы, огонь перекинулся на соседний дом.
На месте работали пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.
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