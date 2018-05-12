В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей

ВОРОНЕЖ, 12 мая — РИА Новости . Специалисты «Росводоканла Воронежа» устранили утечку на трубопроводе, которая оставила без холодного водоснабжения два квартала Северного микрорайона Воронежа с населением в несколько тысяч человек, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

Информация об отключении водоснабжения в жилых домах в Коминтерновском районе Воронежа поступила в 22.10 мск пятницы. По данным «Росводоканла Воронежа», произошла утечка на водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе дома №48"б" по улице Владимира Невского. Без холодного водоснабжения остались жители 15 и 16 кварталов Северного микрорайона города. Там расположены порядка 30 домов от девяти этажей и выше, в которых проживает несколько тысяч человек. Водоснабжение планировалось восстановить утром в субботу.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. Начато заполнение системы водой", — говорится в сообщении.

По данным «Росводоканала Воронежа», к заполнению сетей приступили в 7.00 мск.

За неделю это уже третья крупная авария на водопроводных сетях Воронежа. В Советском районе дважды — с 4 по 6 мая и 8 мая — без воды оставались жители трех микрорайонов города — Придонского, Подклетного и Нового. Тогда в зону отключения попали более 1,7 тысячи жилых домов с населением 26,6 тысячи человек, в том числе 4,4 тысячи детей, две школы и пять детских садов.