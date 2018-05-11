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В Воронеже прорвало трубопровод, у жителей двух кварталов города нет воды
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В Воронеже прорвало трубопровод, у жителей двух кварталов города нет воды 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
ВОРОНЕЖ, 11 мая — РИА Новости. Утечка на трубопроводе оставила без холодного водоснабжения два квартала Северного микрорайона Воронежа с населением в несколько тысяч человек, сообщает в пятницу главное управление МЧС по региону.
"В 22.10 (мск) 11 мая… поступила информация о нарушении подачи воды в жилые дома в Коминтерновском районе Воронежа в результате порыва трубопровода по адресу: Воронеж, улица Вл. Невского, дом 48 Б", — говорится в сообщении.
Как пояснил дежурный «Росводоканала Воронежа», без холодного водоснабжения из-за утечки на магистральном трубопроводе остались жители 15 и 16 кварталов Северного микрорайона города. Там расположены порядка 30 домов от девяти этажей и выше, в которых проживает несколько тысяч человек.
За неделю это уже третья крупная авария на водопроводных сетях Воронежа. В Советском районе дважды — с 4 по 6 мая и 8 мая — без воды оставались жители трех микрорайонов города — Придонского, Подклетного и Нового. Тогда в зону отключения попали более 1,7 тысячи жилых домов с населением 26,6 тысячи человек, в том числе 4,4 тысячи детей, две школы и пять детских садов.
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