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В Приамурье нашли фрагмент спецодежды пропавшего пожарного-десантника
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В Приамурье нашли фрагмент спецодежды пропавшего пожарного-десантника 

РИА Новости 37 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Поисковые группы обнаружили фрагмент одежды пропавшего в Приамурье пожарного-десантника, которого ищут с прошлой недели, сообщил РИА Новости глава Зейского района Амурской области Андрей Ложечкин.
На прошлой неделе пожарный-десантник из республики Марий Эл, прибывший на тушение лесных пожаров в Приамурье, пропал на севере региона. Поисками мужчины занимаются более 80 человек, в том числе волонтеры, поисково-спасательные группы из Белогорска, кинологи с собаками. Поиски ведутся и с воздуха, задействованы Ми-8 и АН-2.
Местный Instagram-паблик сообщил, что в ходе поисков пожарного найден кусок ткани от штанов спецодежды с надписью углем: «Прости меня, доченька».
"Действительно, кусок ткани был найден, и он — именно от пожарной спецодежды", — сказал собеседник, отметив, что пока не может уточнить содержание надписи.
Ложечкин добавил, что других следов или вещей пропавшего пока не найдено, поиски продолжаются.
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