Жительница Уссурийска поблагодарила огнеборцев, которые спасли её и родных при пожаре на 9-м этаже

Всё произошло 6 мая.

В адрес сотрудников 7-го отряда Федеральной противопожарной службы поступила благодарность жительницы города Уссурийска . Автор письма Юлия выразила слова искренней признательности сотрудникам «чрезвычайного» ведомства за оказанную её семье помощь во время пожара.

«От всей души выражаю слова огромной благодарности пожарным Уссурийска. Они предотвратили страшную трагедию во время пожара, произошедшего 6 мая ночью в доме на улице Горького. Благодаря слаженной работе, их мужеству и силе в эту ночь все были спасены.

Наша семья проживает на 9-м этаже. Той ночью мы проснулись из-за того, что нам стало тяжело дышать, квартира была вся в дыму и гари. Мы приняли решение незамедлительно покинуть помещение. Выйдя в коридор с ребёнком на руках, замотанным в одеяло, я поняла, что нам не выбраться из охваченного дымом помещения. Я практически сразу потеряла сознание. Спустя несколько часов я пришла в себя в больнице. Муж рассказал, что вовремя подоспели пожарные, вынесли меня и дочь на улицу и передали в скорую помощь, также они помогли выбраться мужу, который был на грани потери сознания.

От соседей я узнала, что пожарные спасли большое количество взрослых и детей. Низкой поклон и слова благодарности сотрудникам МЧС России за вашу самоотверженность, нелёгкий и опасный труд. Спасибо вам за то, что мы можем слышать смех наших детей и видеть их счастливые лица!», — написала спасённая жительница Уссурийска Юлия.

Шестого мая в 01:35 на пульт пожарной охраны города Уссурийска поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Горького.

Спустя четыре минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты. Наблюдалось сильное задымление в подъезде дома и внутри квартиры. Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные приступили к тушению. В превентивных целях из соседних квартир была проведена эвакуация жильцов. При помощи спасустройств из отрезанных дымом жилых квартир было выведено 18 человек.