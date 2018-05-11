Горевший ТЦ «Персей для детей» в Москве планируют открыть 15 мая

Пострадавший при пожаре торговый центр «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве планирует открыть 15 мая после реконструкции, сообщил РИАМО в пятницу один из рабочих, занимающихся ремонтом здания.

Сейчас в торговом комплексе заканчиваются восстановительные работы.

«Торговый центр откроется примерно 15 мая», — сказал собеседник агентства.

Четвертого апреля на востоке Москвы произошло возгорание в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Во время ЧП один человек погиб, шестеро пожарных пострадали.

Причиной пожара могла стать неисправность системы освещения.