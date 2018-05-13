Сибирский полпред предложил заменить противопожарные самолеты казаками

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании о природных пожарах призвал региональные власти восполнить нехватку пожарных самолетов казаками. Это необходимо потому, что на время чемпионата мира по футболу противопожарные Бе-200 переведут в европейскую часть России , отмечает

"Проспект мира"

По словам представителя Сибирского регионального центра МЧС Александра Еремеева, с 9 июня на ЧМ по футболу из Сибири направят четыре таких самолета.

Меняйло на это заявил: «Чемпионат мира никто не отменял. Понимаем, что группировка на проведение чемпионата мира будет усиливаться, в том числе группировка МЧС… Бе-200 уйдут, и что дальше делать будем? Сколько у нас населенных пунктов в зоне потенциального риска — эти населенные пункты проверены совместно с МЧС или нет, противопожарные полосы существуют или нет, может их расширить надо, может еще что-то сделать надо». (Цитата по "Тайга.инфо"

Далее Меняйло Меняйло предложил усилить мониторинг лесов, например, привлечь к охране лесов казаков.

Однако зампред правительства Бурятии Петр Мордовский заявил, что бесплатно казаки работать не будут: «Денежных средств для того, чтобы мне обеспечить финансирование нашего Верхнеудинского казачьего общества нет в республиканском бюджете».

Меняйло возразил, что казаки помогают во многих регионах: «Во многих регионах РФ они (казаки) шлагбаум поставили, стоят у шлагбаума еще и патрулируют. Привлекайте их, давайте я приеду, с ними переговорю… Вы не до конца используете ресурсы, которые у вас есть для того, чтобы работать на профилактику недопущения».

Площадь пожаров в лесах Сибири к 11 мая составила 138,6 тысячи гектара. Причинами большинства возгораний называют несанкционированные палы на травы сельхозземлях. Наиболее сложная обстановка, по данным МЧС, сложилась в Забайкалье и Приангарье.