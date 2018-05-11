За два дня в Калуге эвакуировали два торговых центра 

Вечером 10 мая в Калуге были эвакуированы посетители одного из кафе, расположенных в торговом центре «Калуга» на улице Кирова. Днем 11 мая была проведена эвакуация покупателей супермаркета «Атак» на улице Гагарина. И в том, и в другом случае пожарная тревога не была учебной. Фото kaluganews_com По словам очевидцев, на улице Кирова пожарная сигнализация сработала на дым в одном из кафе, расположенных в торговом центре «Калуга». Сам торговый центр в это время уже не работал. Причины задымления уточняются. На улице Гагарина горел контейнер с мусором во дворе супермаркета «Атак». Ни в том, ни в другом случае люди не пострадали.