Под Козельском загорелся лес 

Днем 11 мая пожарным пришлось выезжать на тушение лесного пожара в окрестностях города Сосенского Козельского района. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, горела лесная подстилка. Пожар был достаточно быстро локализован, а затем потушен. Люди не пострадали. Общая площадь возгорания составила 0,2 гектара, в тушении пожара были задействованы 14 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания пока не называются.