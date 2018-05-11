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Более 22 тысяч тонн овощей вырастили в подмосковных теплицах с начала года
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Более 22 тысяч тонн овощей вырастили в подмосковных теплицах с начала года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Более 22 тысяч тонн овощей вырастили в тепличных хозяйствах Московской области, в прошлом году таких показателей удалось добиться только в июле, сообщает региональный Минсельхоз.
"Площадь зимних теплиц в Подмосковье за 2017 год составила 87,7 гектар. По итогам 2017 года в теплицах области было собрано более 35 тысяч тонн овощей. А в 2018 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию теплицы общей площадью около 80 гектаров, что полностью обеспечит регион овощами", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
На сегодняшний день в тепличных хозяйствах Московской области собраны более 22 тысячи тонн овощей. Такое количество овощей было выращено в прошлом году только по итогам июля, добавляется в сообщении.
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