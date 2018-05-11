Центр культуры и искусств «Щукино» планируют открыть в декабре

Сергей Кузнецов. Современный центр искусств «Щукино» откроют в декабре на месте снесенного дома культуры «Октябрь», рассказал главный архитектор Москвы

Здание разделят на зрительскую и клубную части с отдельными входами, а фасад со стороны улицы Маршала Малиновского украсят большими остекленными консолями. «Консоли станут основным акцентом на фоне спокойной современной архитектуры, — отметил Сергей Кузнецов. — Зрительский блок с киноконцертным залом будет немного развернут относительно улицы Маршала Малиновского — так же, как ранее ДК „Октябрь“ 1937 года постройки. Перед ним появится небольшая площадь».

На первом этаже разместят киноконцертный зал на 450 мест, гардеробы, буфет-кафе, в клубной части — танцевальный зал с костюмерной. Второй этаж отведут под залы хореографии, музыкальные классы и различные студии. Третий и четвертый этажи займет сценическая коробка. На подземном уровне будет обустроена автостоянка на 39 машино-мест. Общая площадь культурного центра составит 5,2 тысячи квадратных метров.