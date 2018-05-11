Ещё
Прокуратура потребовала закрыть три батутных центра в Петрозаводске из-за нарушений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура потребовала закрыть три батутных центра в Петрозаводске из-за нарушений 

Rambler News Service 1 час назад
Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении деятельности трех батутных центров в Петрозаводске из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности, сообщает karelinform.ru со ссылкой на ведомство.
Ранее прокурорская проверка выявила в помещениях этих центров грубые нарушения требований пожарной безопасности, влекущие создание реальной угрозы жизни и здоровью граждан.
Исковые заявления приняты к производству суда. Прокуратура попросила закрыть помещения батутных центров до устранения нарушений.
Rambler News Service: последние новости
ТРЦ в Тюмени оштрафовали на 156 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности В России могут запретить жарить шашлыки во время ЧМ-2018 Названа предварительная причина пожара на заводе в Тюмени
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сажать в России будут по новой статье262
Умерла Мария Шверубович21
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1046
Военный выпал из поезда и потерял секретные документы60
Агутин предложил закрыть «Голос» на время18
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение