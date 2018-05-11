Прокуратура потребовала закрыть три батутных центра в Петрозаводске из-за нарушений 

Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении деятельности трех батутных центров в Петрозаводске из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности, сообщает karelinform.ru со ссылкой на ведомство.
Ранее прокурорская проверка выявила в помещениях этих центров грубые нарушения требований пожарной безопасности, влекущие создание реальной угрозы жизни и здоровью граждан.
Исковые заявления приняты к производству суда. Прокуратура попросила закрыть помещения батутных центров до устранения нарушений.