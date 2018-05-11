Воронежцы пожаловались на опасное соседство с заброшенным кварталом на улице Ленинградской

Жителям близлежащих домов страшно выходить на улицу с наступлением темноты. Воронежцы, живущие рядом с заброшенным ветхим кварталом на улице Ленинградской, пожаловались общественникам на опасное соседство. По словам горожан, частые пожары, бродячие животные и разруха, которые воцарились на участке — отравляют им жизнь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ОНФ.

Как рассказывают активисты, к ним поступила масса обращений от воронежцев, попавших в непростую ситуацию. — Дома стоят заброшенными, продолжают разрушаться. Неизвестные лица выбивают окна и двери, разводят в помещениях костры, что уже не раз приводило к пожарам. Среди битого стекла и строительного мусора играют дети. Некоторые расселенные дома облюбовали бездомные собаки, поэтому в темное время суток выходить из дома просто страшно. Наше жилье расположено в непосредственной близости от аварийного, оно относительно новое. Но окружающая обстановка ужасная — как после бомбёжки, — приводят слова горожан активисты.

В ходе выездного рейда на улицу Ленинградскую, общественники убедились, что людям есть из-за чего переживать. Более десяти расселённых аварийных домов, заброшенные сараи и гаражи — у многих уже не осталось ни дверей, ни ворот.

— Угрозу для местных жителей представляют также брошенные коммунальные коммуникации. В ряде расселенных дворов на канализационных и водопроводных колодцах отсутствуют люки. Не демонтированы стальные трубы системы газоснабжения. Некоторые разрушающиеся двухэтажные дома завалены спиленными ветками и мусором, который ветром разносится по улице, — рассказывают активисты.

В таком состоянии квартал стоит уже не первый год. Со временем ситуация только ухудшается, а ведь общеизвестно, что такие места притягивают не только маргинальную публику, но и детей, которые ищут приключений. — За подростками уследить сложно. Их так и тянет в подобные места. Жаждущие приключений дети играют в заброшенных квартирах и сараях, рискуя упасть в открытые погреба и получить серьезные травмы. Из-за нерасторопности местных властей усилия по созданию для граждан комфортной среды сводятся на нет. Люди вынуждены жить среди руин и ежедневно сталкиваться с опасностью, — отметила член регионального штаба ОНФ Ольга Углова.

Общественники направили городским властям просьбу ускорить снос зданий. По словам активистов, ранее они уже обращались к чиновникам по поводу ликвидации нескольких зданий на улице Ленинградской и улице Порт-Артурской, но строения до сих пор стоят на своём месте. Фото с места событий: пресс-служба регионального управления ОНФ