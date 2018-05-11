«Дети бы там пострадали»: в Калининграде школу художественной гимнастики закрыли из-за горючих материалов

Калининграде после прокурорской проверки закрыли детскую школу художественной гимнастики. Это произошло из-за того, что в учреждении нашли горючие материалы, рассказал прокурор области Сергей Хлопушин во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

В одном из помещений школы художественной гимнастики находилась балетная студия и детские кружки. Именно там сотрудники прокуратуры выявили грубые нарушения.

«Не дай Бог что-то там бы произошло. Эвакуационных выходов не было, плюс горючие материалы. Дети бы там пострадали. И мы тоже приняли решение об обращении в суд. И суд приостановил деятельность этого учреждения», — отметил глава ведомства.

Сергей Хлопушин также рассказал, что сотрудники прокуратуры уже проверили физкультурно-оздоровительные комплексы, театры и учреждения культуры. По его словам, по большей части в таких организациях приняты меры для обеспечения пожарной безопасности. Проблемы в большей степени касаются именно торгово-развлекательных центров.

«В основном нарушения выявлялись там, где частный бизнес. Многие собственники не хотят тратить часть прибыли на устранение нарушений», — добавил он.

Хлопушин также ответил журналистам, что все объекты, которые после проверки прокуратуры Калининградской области закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности, будут опечатаны до тех пор, пока собственники не устранят все выявленные несоответствия закону.

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Ранее калининградские «Вести» сообщали, что по итогам проверки прокуратуры Калининградской области в регионе закрыли 13 торговых центров. Сотрудники ведомства проинспектировали 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований пожарной безопасности.

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По словам Сергея Хлопушина, чаще всего в объектах массового скопления людей собственники помещения загромождают проходы по маршрутам эвакуации.

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Прокурор также рассказал, что в одном из развлекательных центров Калининграда в ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили мангал с открытым огнём. Еду готовили прямо в зале, где проводятся дискотеки.

В развлекательном центре Калининграда прокуратура обнаружила мангал с открытым огнём