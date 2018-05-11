В Твери огонь с сухой травы перекинулся на заброшенные постройки

"Пожарные подразделения выезжали на возгорания сухой травы, которое происходило очагами в Твери. Площадь — 2 га. Огонь там перекинулся на деревянный забор и разрушенные, неэксплуатируемые, незаконно построенные хозяйственные постройки. Пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что сейчас возгорание ликвидировано. «Постройки частично обгорели, их пролили водой. Сейчас выясняется — кому они принадлежат», — отметили в МЧС.