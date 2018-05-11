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В Твери огонь с сухой травы перекинулся на заброшенные постройки
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В Твери огонь с сухой травы перекинулся на заброшенные постройки 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Огонь с горящей сухой травы на окраине Твери перекинулся на заброшенные хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 2 га, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.
"Пожарные подразделения выезжали на возгорания сухой травы, которое происходило очагами в Твери. Площадь — 2 га. Огонь там перекинулся на деревянный забор и разрушенные, неэксплуатируемые, незаконно построенные хозяйственные постройки. Пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что сейчас возгорание ликвидировано. «Постройки частично обгорели, их пролили водой. Сейчас выясняется — кому они принадлежат», — отметили в МЧС.
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