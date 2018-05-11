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На Среднем Урале в крупном пожаре сгорел ВАЗ и надворные постройки
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На Среднем Урале в крупном пожаре сгорел ВАЗ и надворные постройки 

Уральский меридиан 52 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 10 мая, в селе Юва Красноуфимского округа Свердловской области на улице Ленина вспыхнул крупный пожар.
На площади 300 квадратных метров горели надворные постройки и отечественный автомобиль ВАЗ-2110.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 02:54. На место инцидента выехали 15 спасателей и 5 единиц спецтехники. Спустя 18 минут огонь был ликвидирован, а к 06:35 пожарные полностью завершили работу на месте происшествия.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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