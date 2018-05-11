На Среднем Урале в крупном пожаре сгорел ВАЗ и надворные постройки

Вчера, 10 мая, в селе Юва Красноуфимского округа Свердловской области на улице Ленина вспыхнул крупный пожар.

На площади 300 квадратных метров горели надворные постройки и отечественный автомобиль ВАЗ-2110.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 02:54. На место инцидента выехали 15 спасателей и 5 единиц спецтехники. Спустя 18 минут огонь был ликвидирован, а к 06:35 пожарные полностью завершили работу на месте происшествия.