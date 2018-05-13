ТЦ «Маяк» разрешили частично ввести в эксплуатацию 

Суд частично разрешил эксплуатацию ТЦ «Маяк». На данный момент речь идет о подвале и первом этаже за исключением кафе.
ТЦ «Маяк» наряду с другими торговыми центрами в Калининграде был закрыт в рамках выявления в здании нарушения требований пожарной безопасности.
В Калининграде после проверок прокуратуры и МЧС были закрыты торговые центры Маяк, Эпицентр, Спутник, Запад 39, а так же кинотеатр «Киносфера» и бар XXXX.
Напомним. что проверки пожарной безопасности в торговых центрах Калининграда начались после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 60 человек.