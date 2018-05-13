ТЦ «Маяк» разрешили частично ввести в эксплуатацию

Суд частично разрешил эксплуатацию ТЦ «Маяк». На данный момент речь идет о подвале и первом этаже за исключением кафе.

ТЦ «Маяк» наряду с другими торговыми центрами в Калининграде был закрыт в рамках выявления в здании нарушения требований пожарной безопасности.

В Калининграде после проверок прокуратуры МЧС были закрыты торговые центры Маяк, Эпицентр, Спутник, Запад 39, а так же кинотеатр «Киносфера» и бар XXXX.