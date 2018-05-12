На северо-западе Челябинска горит лес

Дым от пожара накрывает город

Сегодня, 12 мая, на северо-западе Челябинска произошел лесной пожар. «Кто-то сходил на пикник», пишут челябинцы в комментариях в социальных сетях.

Местные жители выкладывают в интернет фото пожарища. Густой дым поднимается над обширной территорией. Сейчас дым с пожара накрыл город, передает информационное агентство «Новости УрФО».

МЧС сообщили, что дым над северо-западом Челябинска поднялся от горящей травы у Полетаево-2. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. На месте работают пять единиц техники и 15 человек личного состава.

фото «Типичный Челябинск»

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