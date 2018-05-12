Ещё
До 1 июня в Рязанской области откроют все пляжи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 1 июня в Рязанской области откроют все пляжи 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В ГУ МЧС России по Рязанской области прошло совещание по вопросам подготовки пляжей региона к купальному сезону, сообщает пресс-служба облправительства.
АиФ Рязань: последние новости
Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков спас тонущего ребенка Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины на реке Цна В Рюминском пруду в черте Рязани утонула пенсионерка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обманула ООН393
Захарову попытались уличить во лжи213
Россия подсчитала затраты на Самойлову485
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть148
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову30
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение