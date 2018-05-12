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До 1 июня в Рязанской области откроют все пляжи
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До 1 июня в Рязанской области откроют все пляжи
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
В
ГУ МЧС России
по
Рязанской области
прошло совещание по вопросам подготовки пляжей региона к купальному сезону, сообщает пресс-служба облправительства.
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