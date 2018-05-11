«В комнате он был один»: на Сортировке погиб мужчина, выпавший с пятого этажа общежития

В пятницу, 11 марта, на улице Надеждинская из окна дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

На место инцидента выезжала машина реанимации, но к моменту её приезда мужчина уже не подавал признаков жизни. В пресс-службе Горздрава отметили, что он выпал с пятого этажа жилого дома.

Как рассказали E1.RU в следственном отделе по Железнодорожному району Екатеринбурга , погибшему было 69 лет. Всё произошло в общежитии на Надеждинской, 12.

— По предварительной версии, криминальной составляющей в смерти мужчины нет. В момент инцидента в комнате он находился один. Следователями были опрошены соседи погибшего. По их словам, раньше он неоднократно высказывал мысли о суициде, — пояснили в СУ СКР по Железнодорожному району.

Буквально несколько дней назад тоже в районе Старой Сортировки с седьмого этажа выпала двухлетняя девочка. А в конце апреля из окна шестого этажа дома на Надеждинской выпала девушка-подросток.