Дачники смогли оформить землю в рамках «лесной амнистии»

Как отмечают в региональном управлении Росреестра на протяжении 10 лет существовало упрощенное оформление прав на лесные участки. Для постановки их на кадастровый учет лесникам достаточно было подготовить описание лесного участка. Это привело к тому, что недвижимость граждан (индивидуальные жилые дома, сады, дачи, огороды) целиком или частично оказалась в лесном фонде. В некоторых регионах России на основании судебных решений, принятых по искам органов лесного хозяйства, права на такую недвижимость граждан аннулировались. Еще одна причина возникновения проблемы — создание садоводческих товариществ по решению органов местного самоуправления. При этом земли сохраняли статус лесного фонда.

Для того чтобы открыть гражданам возможность распоряжаться своим земельным участком спорные территории в Самарской области обсуждаются на заседаниях специально созданной межведомственной рабочей группы. В ее состав входят представители управления Росреестра по Самарской области, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ГКУ СО «Самарские лесничества», МВД по Самарской области, территориального управления Росимущества . В ходе деятельности рабочей группы устраняются противоречия двух государственных реестров: Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра.

"С лесными участками, границы которых установлены, пересекается 975 земельных участков, — рассказала заместитель начальника отдела повышения качества ЕГРН регуправления Росреестра Елена Чалдаева. — В случаях, когда права на эти участки были зарегистрированы гражданами или организациями до 1 января 2016 года, принадлежность участка устанавливается на основании ЕГРН и документов, подтверждающих право гражданина или организации на землю. Если земельный участок или его часть находится в лесном фонде, земельный участок лесного фонда «урезается» в пользу гражданина".

Сложнее обстоит ситуация с лесными участками, границы которых не установлены. Их точное количество назвать невозможно, поскольку они не отражены в ЕГРН. В Самарской области на межведомственной рабочей группе рассмотрено 233 таких случая. По итогам было принято решение исключить из государственного лесного реестра и изменить границы лесного участка в соответствии с границами земель иных категорий у 227 земельных участков. В том числе это касается 155 земельных участков СНТ «Энтузиаст».