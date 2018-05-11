Ещё
Следователи устанавливают причины смерти студента в лесу под Москвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи устанавливают причины смерти студента в лесу под Москвой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В пятницу, 11 мая, в лесном массиве Одинцовского района обнаружили тело студента и бутылку с неизвестной жидкостью рядом.
Как передает агентство городских новостей «Москва», следователи начали проверку после обнаружения тела студента 1994 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.
Уточняется, что рядом с трупом была найдена бутылка, содержимое которой не было опознано. По данным агентства, сосуд изъяли места происшествия, а его содержимое направили на исследование.
В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины смерти юноши.
ИД «Собеседник»: последние новости
Пожар в жилом доме под Оренбургом унес жизни двух девочек Россиянам запретят жарить шашлыки во время ЧМ по футболу Суд запретил ролик YouTube-канала "Немагия" о пожаре в Кемерове
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен744
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»440
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери75
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии305
Познер разочаровался в СПЧ160
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение