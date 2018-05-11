Следователи устанавливают причины смерти студента в лесу под Москвой

В пятницу, 11 мая, в лесном массиве Одинцовского района обнаружили тело студента и бутылку с неизвестной жидкостью рядом.

Как передает агентство городских новостей «Москва», следователи начали проверку после обнаружения тела студента 1994 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

Уточняется, что рядом с трупом была найдена бутылка, содержимое которой не было опознано. По данным агентства, сосуд изъяли места происшествия, а его содержимое направили на исследование.

В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины смерти юноши.